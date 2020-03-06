В желудке девушки обнаружили три килограмма волос

В индийском штате Уттар-Прадеш прооперировали девушку, которая съела три килограмма волос. Об этом сообщает Newsflare.

15-летняя Шивани (Shivani) весила всего 29 килограммов — значительно меньше, чем ее здоровые сверстницы. При осмотре в больнице в ее желудке обнаружили огромный ком свалявшихся волос. Именно он был причиной проблем с пищеварением, которые испытывала девушка.

Как выяснилось, Шивани с детства поедала свои волосы. Они скапливались в желудке, пока там не образовался трехкилограммовый сгусток — так называемый трихобезоар.

После удаления инородного тела девушка продолжила лечение в больнице. Чтобы избежать появления в желудке нового волосяного кома, ей придется избавиться от привычки кусать волосы.

В 2019 году сообщалось, что в Китае из желудка девочки извлекли полуторакилограммовый ком волос. Девочка пожаловалась матери на боль в желудке. Компьютерная томография показала, что внутри органа находится огромный колтун из волос с застрявшими в нем кусочками еды. Его извлекли хирургическим путем.

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