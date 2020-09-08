Врачи удалили шестикилограммовый ком волос из желудка девушки

В индийском штате Джаркханд врачи удалили из желудка девушки колтун из волос весом более шести килограммов. У пациентки обнаружили редкое заболевание, сообщает The Sun.

17-летнюю Свити Кумари доставили в больницу с жалобами на боли в животе. Медики извлекли из ее желудка гигантский ком, который также называют трихобезоар. Выяснилось, что девушка ела свои волосы на протяжении многих лет, из-за чего они скапливались в организме. По словам доктора Саху, проводившего операцию, за 40 лет практики он никогда не видел такого количества свалявшихся волос в желудке.

Врачи обнаружили у пациентки трихофагию, или синдром Рапунцель. Это редкое заболевание заставляет человека поедать волосы, из которых в органах желудочно-кишечного тракта могут образовываться комки. Без своевременной медицинской помощи в особо тяжелых случаях заболевание приводит к смерти.

Сейчас Свити находится в больнице и восстанавливается после операции. Она пообещала, что теперь перестанет есть волосы.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске медики удалили из желудка и кишечника пятилетнего ребенка метровый ком волос.