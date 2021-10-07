Российский врач предупредил о риске инсульта после COVID-19

Врач Нечепуренко: риск инсульта возрастает в семь раз после перенесенного коронавируса

Проблемы с сердцем часто встречаются у пациентов с коронавирусом. В период восстановления риск возникновения инсульта возрастает в семь раз, по сравнению с таковым на фоне гриппа. Об этом предупредил сердечно-сосудистый хирург Анатолий Нечепуренко, его цитируют «Известия».

Врач напомнил, что пациенты долго не могут вернуться к нормальной жизни после перенесенного COVID-19. Многие из них жалуются на проблемы с сердцем.

«Эти патологические процессы отмечаются у каждого третьего госпитализированного», — пояснил Нечепуренко.

Он добавил, что к летальному исходу могут привести и фибрилляция предсердий — одна из наиболее частых аритмий при коронавирусной инфекции.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что после коронавируса, перенесенного в тяжелой форме, риски смертности не только появляются, но и сохраняются в течение длительного времени. В частности, проблемы нередко возникают на фоне развившихся заболеваний сердца и крови.