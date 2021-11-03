Российский врач развеяла мифы о головной боли

Головная боль не всегда возникает из-за высокого давления, а снять ее могут не только обезболивающие средства — иногда достаточно выйти из помещения на свежий воздух. Об этом рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в передаче «Доктор 24» телеканала «Москва 24».

Российский врач развеяла миф о том, что головную боль нельзя терпеть, иначе якобы может произойти инсульт. При этом специалист призвала насторожиться, если сильная головную боль возникает у пожилых людей.

«У молодых людей она может быть от напряжения. Часто головная боль начинает возникать где-то ближе ко второй половине дня, сдавливает голову. В этом случае нужно размяться, а еще можно сделать ряд упражнений, которые улучшат кровоток», — рекомендовала Соломатина.

Говоря о причинах возникновения такой боли, врач заметила, что иногда она начинается, потому что головной мозг и кровь не получают кислород в нужном количестве: мозг накапливает продукты обмена, из-за которых возникает боль.

Ранее врач-невролог Изета Елоева предупредила россиян об опасных видах головной боли, в том числе сильной «громоподобной». Так, следует отправляться в больницу при резком изменении характера головной боли, а также при усиливающейся боли при кашле или движениях.