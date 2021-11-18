В правительстве задумались о выдаче QR-кодов россиянам с антителами

В российском правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кодов россиянам с антителами. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый приемлемый вариант ее решения Анна Попова главный санитарный врач России

Новые правила

12 ноября в Государственную Думу внесли законопроекты о введении QR-кодов для россиян старше 18 лет, они были разработаны на фоне ухудшения во многих регионах ситуации с распространением коронавируса.

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В частности, россиян могут обязать предъявлять QR-код о прививке, документ о перенесенном COVID-19 или медотвод от вакцинации при посещении всех общественных мест, кафе и ресторанов, а также при посещении любых массовых мероприятий. Списки таких мест будут устанавливать главы регионов.

Обязательной при проверке QR-кодов станет сверка паспорта. При отказе предъявлять документ, посетителя могут не пустить даже при наличии QR-кода. Законопроект не коснется работы аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.

Также система QR-кодов появится на воздушном и железнодорожном транспорте. Попасть на самолеты и поезда в России можно будет только с QR-кодом. Показывать его придется при покупке билета.

Альтернативой введению нового законопроекта, по мнению сенатора, заслуженного врача России Владимира Круглого, может стать полный локдаун. В Совете Федерации выразили надежду, что парламент одобрит документ до конца 2021 года.

С QR-кодом, без прививки

Россияне, бессимптомно переболевшие коронавирусом, смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код. Дмитрий Хубезов председатель комитета Госдумы России по охране здоровья

Не согласен с такой позицией научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, таких граждан нужно прививать, как и всех прочих людей без медицинских противопоказаний, поскольку, считает врач, у них слабая специфическая иммунная реакция на коронавирус. Кроме того, эпидемиолог уверен, что в случае, когда человек бессимптомно перенес коронавирус, а затем привился, он получит более сильный иммунитет.

Россиян с медотводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу. Согласно приказу Минздрава, медработники должны будут вносить информацию о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу. Отмечается, что для каждой из пяти зарегистрированных в России вакцин существует свой перечень противопоказаний.

По словам специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, единственной причиной для выдачи медотвода от прививки против COVID-19 служит нежелательная тяжелая реакция на конкретный препарат.

Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять. И даже этому человеку можно вакцинироваться другой вакциной уже с соответствующими мерами предосторожности Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог

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Иммунолог призвал россиян с хроническими заболеваниями вакцинироваться в первую очередь, поскольку для них инфекция представляет наибольшую опасность.

QR-коды в действии

Замглавы Минтранса Кирилл Богданов заявил, что проверка QR-кодов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее февраля. Однако уже с 1 декабря в первом российском регионе — Хабаровском крае — введут QR-коды на внутренних авиалиниях. Такое решение вынес местный оперштаб, не дожидаясь федеральных распоряжений. Согласно нововведениям, перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможны только гражданам с действующими QR-кодами.

17 ноября обязательные QR-коды ввели для доступа официальных представителей правительства России, которые приходят на заседания в Госдуму. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, если у докладчика, выступающего от лица кабинета министров по законопроекту, не будет цифрового пропуска, его не пустят в зал заседаний.

Тем временем, в Краснояре и вовсе появилась новая профессия — проверяльщик QR-кодов. Вакансию разместили на сайте «Зарплата.ру». В обязанности сотрудника будет входить проверка QR-кодов на входе в торговый центр. Рабочий день — с 10:00 до 22:00, но его можно разделить на две смены. Оплата — 1000 рублей за полную смену.

