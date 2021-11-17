В первом российском регионе ввели QR-коды на внутренних авиалиниях

В Хабаровском крае с 1 декабря введут QR-коды на внутренних авиалиниях

С 1 декабря в первом российском регионе — Хабаровском крае — введут QR-коды на внутренних авиалиниях. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно нововведениям, перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможны только гражданам с действующими QR-кодами.

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее в ноябре в Минтрансе заявили, что проверка QR-кодов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее февраля. Ориентировочные сроки внедрения системы QR-кодов для авиаперелетов назвал замглавы Минтранса Кирилл Богданов в кулуарах форума «Транспорт России».