В первом российском регионе начали требовать QR-коды для авиаперелетов

В первом российском регионе, Хабаровском крае, начали требовать QR-коды для перелетов внутри субъекта, заявил руководитель «Хабаровских авиалиний» Юрий Кондратчик, передает РЕН ТВ.

По его словам, с 18 июня на большинстве маршрутов требовалось предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. «По сути дела, для большинства пассажиров с сегодняшнего дня ничего нового не происходит», — отметил глава авиаперевозчика. В дополнение к ПЦР-тесту они теперь обязаны показать QR-код на этапе посадки. У бортпроводников есть специальное устройство для считывания кода.

Гендиректор аэропорта Хабаровск Юрий Кондратчик подчеркнул, что проверять QR-коды будут только на рейсах внутри региона. При этом люди, не имеющие подобный документ, могут заходить в воздушную гавань, при условии, что будут соблюдать меры предосторожности: использовать маски и антисептики.

Ранее комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал концепцию проекта федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах.