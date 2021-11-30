В Совфеде поддержали законопроект о QR-кодах

Комитет Совфеда по образованию и науке одобрил концепцию законопроекта о QR-кодах

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал концепцию проекта федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сенаторов, в связи с ситуацией в стране законопроект нужно принять в срочном порядке. Член Совфеда Петр Тултаев также заявил, что реализация проекта направлена на сбережение здоровья россиян.

Глава комитета Лилия Гумерова, в свою очередь, отметила, что данная тема является сложной и чувствительной, однако время требует от законодателей быстрых решений. По ее утверждению, людям необходимо будет разъяснять положения закона, так как «возмущения имеют место».

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, так как необходимые нормы уже закреплены в законодательстве.

Проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание, были внесены в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.