В Совфеде высказались об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах

Андрей Клишас: ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут

Дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, так как необходимые нормы уже закреплены в законодательстве. Так о законопроектах высказался председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его цитирует РИА Новости.

«Нет, уже есть все [необходимые нормы]», — заявил Клишас.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.