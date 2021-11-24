Названа дата рассмотрения законопроектов о QR-кодах

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроекты о введении QR-кодов 16 декабря

На пленарном заседании 16 декабря Госдума может рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании в общественных местах и на транспорте, следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря. Документ внесли в думскую электронную базу накануне, 23 ноября.

В проекте постановления о календаре названа дата рассмотрения инициатив о QR-кодах — 16 декабря. Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроекты в первом чтении. Сам проект о календаре в ведомстве планируют изучить 25 ноября.

Ранее в России оценили возможность принятия закона о QR-кодах до Нового года. Источник РИА Новости усомнился в этом, поскольку согласно правилам, обсуждение инициатив требует месячной рассылки данных по российским субъектам.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние полгода заболевания. Инициативы направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно.