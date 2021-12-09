В Госдуме пообещали доработать законопроекты о QR-кодах с учетом «белых пятен»

Детали, касающиеся правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, будут уточнены и доработаны ко второму чтению, рассказал руководитель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Как отметил эксперт, на первом чтении депутаты должны утвердить общую концепцию. «Ко второму чтению все эти нюансы, все эти "белые пятна" будут учтены, здесь никаких сомнений нет», — пообещал он. Хубезов отметил, что в парламенте осознают социальную значимость законопроектов и резонанс, какой они вызывают в обществе. «Поверьте мне, мы продумаем все досконально», — добавил он.

Среди возможных уточнений — дать разрешение получать QR-код имеющим высокий титр антител, так как они могли переболеть бессимптомно.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Государственную Думу 12 ноября.