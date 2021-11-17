В Совфеде назвали альтернативу закону о QR-кодах

В Совете Федерации выразили надежду, что парламент примет закон о QR-кодах до конца 2021 года. Альтернативой данному закону является полный локдаун. Ее назвал сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, член Совфеда отметил, что в законе о цифровых пропусках нет политики. Он не разделяет граждан, а содержит защитные меры, добавил сенатор.

Ранее Круглый заявил, что введение обязательных QR-кодов в транспорте является оправданной мерой для защиты непривитых от COVID-19 людей, которые входят в группу риска. По его словам, если человек без прививки зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно сможет заразиться.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок, которые касаются использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенного за последние полгода заболевания. По предварительным данным, предъявление таких кодов станет обязательным в общественных местах, самолетах и поездах.