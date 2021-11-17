Российский врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Людям с тяжелыми аллергическими реакциями противопоказана вакцинация от COVID-19, нельзя прививаться беременным и кормящим матерям, а также детям до 18 лет. Об этом заявила заместитель главного врача сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елена Ткач, сообщает РИА Новости.

Медик добавила, что противопоказаниями к вакцинации являются анафилактический шок, судорожный синдром, температура за 40 градусов. Она пояснила, что в такой ситуации вторую прививку тем же препаратом не делают.

Ткач напомнила, что полный список противопоказаний содержится в письме Минздрава от 30 октября №30-4/И/2-17927 «О новой редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

Ранее сообщалось, что медработники в России должны будут вносить информацию о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу.

В то же время эксперты предупреждают, что точный подсчет количества людей, относящихся к данной категории, затруднен. По оценке доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, медицинский отвод от прививки может иметь более 10 процентов взрослого населения страны. При этом эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов уверен, что на долю взрослых россиян, имеющих противопоказания, приходится всего около 2-3 процентов.