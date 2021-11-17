Депутат Госдумы пообещал уйти на удаленку из-за введения QR-кодов

Депутат Госдумы Делягин уйдет на удаленку в связи с введением QR-кодов в Госдуме

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин пообещал уйти на удаленку из-за введения QR-кодов в здании нижней палаты парламента. Об этом он рассказал в интервью «Секрету фирмы».

По его словам, у депутатов есть «другой юридический статус», который не относится к медицине. «Как сказала госпожа [глава Роспотребнадзора Анна] Попова и как потом подтвердил журнал Lancet, вакцинированные люди переносят коронавирус и заражают других точно так же, как и невакцинированные. Судя по всему, господам врачам Российской Федерации это неизвестно», — подчеркнул Делягин.

Он добавил, что не хочет «ставить на себе медицинские опыты», однако с уважением относится к тем, кто это поощряет. Вместе с тем депутат отметил, что у него уже есть антитела к коронавирусу.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме ввели обязательные QR-коды для доступа официальных представителей правительства, которые приходят на заседания.