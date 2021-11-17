Российский врач назвал подходящую группу для вакцинации «Спутником Лайт»

Врач Тимаков: вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» подходит для людей младше 60 лет

Вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» подходит для людей младше 60 лет, заявил «Известиям» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Этой прививки будет достаточно для тренировки иммунитета и формирования иммунологической памяти. Специалист напомнил, что у пожилых граждан Т-клеточный иммунитет формируется хуже, чем у молодого поколения.

«Людям старше 60 лет рекомендуют сделать две прививки, даже после перенесенной болезни», — пояснил инфекционист.

В начале ноября этого года в журнале The Lancet вышла статья о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». В материале указывалось, что отечественная вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусом людям моложе 60 лет следует прививаться «Спутником Лайт», а старше 60 лет — «Спутником V».Он подчеркнул, что в этом отношении Минздрав принял абсолютно правильное решение.