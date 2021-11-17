Гинцбург назвал лучшую вакцину для переболевших COVID-19

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал лучшую вакцину для россиян, которые переболели COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переболевшим коронавирусом людям моложе 60 лет следует прививаться «Спутником Лайт», а старше 60 лет — «Спутником V». Глава центра также отметил, что в этом отношении Минздрав принял абсолютно правильное решение.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий многократной ревакцинации от коронавируса. По его словам, «абсолютно никаких» негативных последствий для организма не было зафиксировано.

