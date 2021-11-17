В Минцифры заявили о запуске печати в МФЦ сертификатов о вакцинации с QR-кодом

Минцифры объявило о запуске печати бумажных QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в МФЦ

В России в многофункциональных центрах начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом гражданам, которые не имеют доступа к порталу госуслуг. Об этом сообщается на сайте Минцифры в среду, 17 ноября.

В Минцифры пояснили, что в его задачи входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ работников МФЦ к информационным данным министерства здравоохранения, содержащим информацию о вакцинации от коронавируса и перенесенном заболевании.

«За первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тысяч человек», — заявили в ведомстве.

Ранее судебный юрист Василий Воробьев усомнился в идее дополнять сертификат о вакцинации фотографией владельца. Он считает, что это приравняет документ к удостоверению личности. Такой шаг правозащитник назвал чрезмерным и трудоемким, на который правительство вряд ли пойдет. В РФ существует достаточное количество документов, которые идентифицируют гражданина, отметил он, необходимости в новых нет.