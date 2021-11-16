Юрист усомнился в идее дополнять сертификат о вакцинации фотографией

Судебный юрист Василий Воробьев усомнился в идее дополнять сертификат о вакцинации фотографией владельца. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что это приравняет документ к удостоверению личности. Такой шаг правозащитник назвал чрезмерным и трудоемким, на который правительство вряд ли пойдет. В РФ существует достаточное количество документов, которые идентифицируют гражданина, отметил он, необходимости в новых нет.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривает возможность расширения сертификатов о вакцинации от коронавируса. В частности, ведомство захотело дополнить документ фотографией его владельца. Сотрудники Минцифры и Минздрава объяснили, что инициатива позволит россиянам проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что может сократить очереди.

Чрезмерные усилия

По мнению Воробьева, нововведение, рассматриваемое Минцифры, скорее всего, останется на уровне обсуждений. «Вряд ли это придет к логическому завершению. Процедура будет слишком муторной, да и нет необходимости в таком документе. У нас есть куча идентификаторов: паспорт, СНИЛС, ИНН, поэтому еще один такой документ не требуется. Это будет чрезмерными усилиями», — высказался он.

Юрист отметил, что добавление фотографии к сертификату о прививке от коронавируса сделает этот документ близким по юридической силе к удостоверению личности. «Если сертификат планируют сделать документом, который будет предъявляться отдельно от паспорта, то это сильно похоже на то, что его хотят сделать удостоверением личности. Потому что удостоверение личности — это документ, доказывающий, что предъявляешь его именно ты. Если мы говорим сертификате в том виде, в котором он существует сейчас, то это просто документ, подтверждающий прохождение медицинской процедуры. Разница между этим есть», — разъяснил Воробьев.

По мнению юриста, если правительство обяжет прикладывать к сертификату фотографию, потребуется слишком долгий процесс узаконивания этого предложения. «Это будет слишком сложно. Нужно будет подводить под это не только ведомственные законы, но и нормативную базу, то есть это должны быть не только правоприменительные акты в правительстве, здесь, скорее всего, еще и федеральные законы придется задействовать. Пока законопроект введут, пока он пройдет все чтения. Понятно, что при желании можно все это ускорить, но игра, если честно, не стоит свеч», — сообщил он.

Юрист добавил, что ни людям, ни государству этот шаг не нужен. Для граждан нет никакой особенной проблемы в том, чтобы предъявлять вместе с сертификатом паспорт, а для государства нет нужды начинать долгий процесс разработки законопроектов для временных сертификатов о прививках, если только нет необходимости в дальнейшем использовать эту технологию в других аспектах жизни общества.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания за последние полгода. Правительство предложило обязать пассажиров поездов и самолетов по всей России демонстрировать код.

Кроме того, требование задумали ввести при посещении общественных мест. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации должен стать для граждан таким же значимым документом, как и паспорт. Россияне, переболевшие коронавирусом бессимптомно, также получат QR-коды.