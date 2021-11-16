На портале «Госуслуг» зафиксировали рекордное количество посещений

Портал «Госуслуги» поставил рекорд по количеству посещений. Об этом заявил президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства.

«За последний год почти в 20 раз выросло количество людей, которые ежедневно посещают портал», — рассказал глава «Ростелекома». По его словам, 15 ноября на «Госуслугах» зафиксировали рекордное количество посещений — более 20 миллионов человек зашли на портал.

Осеевский добавил, что сегодня около 80 процентов основных сервисов и услуг россияне могут получить дистанционно — и «подавая заявку, и получая ответ».

11 ноября сообщалось об отражении рекордной по мощности атаки на портал «Госуслуг». По данным Минцифры, ее мощность составила 680 гигабит в секунду.

До этого стало известно, что в работе сайта «Госуслуг» произошел сбой, связанный с вакцинацией от коронавируса. Портал начал выдавать ошибку при попытке россиян записаться на прививку. Как отметили в «Московском комсомольце», технические проблемы могли быть связаны с большой нагрузкой, возникшей из-за большого потока желающих пройти вакцинацию. Позднее работа сайта была восстановлена.

С 8 ноября россияне могут получить на «Госуслугах» новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, о медицинских противопоказаниях к прививке или о перенесенной болезни. Документы доступны на английском и русском языках, получить их можно в бумажном и в электронном виде.