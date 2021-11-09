Россиянам предложили записываться на свидания к заключенным через «Госуслуги»

Сенатор Нарусова: к заключенным нужно пускать только при наличии электронной записи

В Совете Федерации предложили пускать россиян на свидания к заключенным только при наличии электронной записи, сделанной с помощью портала «Госуслуги». С такой инициативой, как отмечает ТАСС, выступила член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

«Если ФСИН исключает в своей программе электронную очередь, переносит это опять на 2022 год, я думаю, что нам как законодателям нужно уже в законодательном порядке обязать ФСИН делать то, что они обещали нам сделать три года назад», — сказала Нарусова на прошедшем 9 ноября в здании Совета Федерации семинаре-совещании, которое было посвящено как раз теме допуска на свидания с заключенными.

Сенатор напомнила коллегам, что еще три года назад ФСИН свернула планы по внедрению электронных очередей. По словам Нарусовой, из-за этого россияне вынуждены записываться на свидания с отбывающими наказание близкими, тратя время в огромных очередях.

«Непонятные лица, никем не уполномоченные, ведут запись на каких-то замусоленных бумажках, ставят крестики. В таком случае возникает огромный простор для коррупции», — сказала Нарусова.

Ранее сообщалось, что идею внедрения электронной записи на свидания в СИЗО и колониях через портал «Госуслуги» поддержала Генпрокуратура России. Представитель ведомства Антон Давыдов заявил на заседании в Совете Федерации, что эта мера позволит избежать часовых очередей.