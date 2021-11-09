Генпрокуратура поддержала идею записи на свидание в СИЗО через «Госуслуги»

Генпрокуратура России поддержала идею внедрения электронной записи на свидания в СИЗО и колониях через портал «Госуслуги». Представитель ведомства Антон Давыдов заявил на заседании в Совете Федерации, что это позволит избежать часовых очередей. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что сейчас, чтобы записаться на свидание, адвокаты и близкие заключенных проводят в очередях по три-четыре часа. В Генпрокуратуре уверены, что электронная запись позволит в несколько раз ускорить процесс, а кроме того, исключит коррупционные риски.

Также в ходе заседания Давыдов предложил ФСИН увеличить число комнат для свидания и разделить помещения на комнаты для адвокатов или следователей и для близких заключенных.

Отмечается, что разработкой документа стали заниматься еще в 2018 году. К 2021 году удалось определить финансирование проекта. Во ФСИН предположили, что система может заработать к 2023 году.

Ранее Минюст предложил ввести новый вид поощрения для осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях в исправительной колонии общего или строгого режима. В частности, заключенным, занявшим призовые места в различных конкурсах, могут разрешить посещать культурно-зрелищные и спортивные мероприятия.