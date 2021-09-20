В России предложили разрешить осужденным посещать культурные мероприятия

Министерство юстиции России предложило ввести новый вид поощрения для осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях в исправительной колонии общего или строгого режима. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В частности, предлагается разрешить осужденным посещать культурно-зрелищные и спортивные мероприятия за пределами исправительной колонии. Воспользоваться таким правом смогут заключенные, занявшие призовые места в различных конкурсах. На мероприятия их будут сопровождать сотрудники колонии.

Ранее Минюст предложил засчитывать осужденным время следования из места содержания под стражей к месту отбывания наказания в срок лишения свободы.