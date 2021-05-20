Москалькова предложила амнистировать осужденных по нетяжким статьям

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила провести амнистию среди осужденных по нетяжким статьям, сообщает РИА Новости.

По ее словам, судимость за преступления небольшой и средней тяжести не дает человеку возможность жить нормальной жизнью, устроиться на работу или взять кредит, и эти проблемы распространяются на всю семью. «Многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что многие работодатели не хотят брать на работу бывшего осужденного, поэтому важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет серьезной опасности для общества.

Ранее Москалькова выступила за открытие дома ребенка во всех женских колониях, чтобы родившие женщины могли жить там со своими новорожденными детьми. В разработке законопроекта примет участие ФСИН.