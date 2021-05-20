Россия
 
Последние новости
В США решили запретить признание суверенитета России над Крымом
На Украине задержали двух самых влиятельных воров в законе после слов Зеленского
В мозге человека обнаружили неизвестное явление
За ввоз электромобилей в Россию заставят платить
Туктамышева показала фото в платье с глубоким декольте
Мишустин дал поручение задевшему Путина одной фразой вице-премьеру
В Крыму нашли квартиру за миллиард рублей
Пассажира самолета оштрафовали на 3,8 миллиона рублей из-за нескольких действий
Байдена упрекнули за «подарок» Путину
Новости партнеров

В женских колониях собрались открыть дома ребенка для родивших арестанток

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В будущем в России собираются открыть дома ребенка при колониях, где родившие арестантки смогут жить вместе со своими новорожденными детьми. С такой инициативой выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ее поддержал глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, сообщает ТАСС.

«Проблема серьезная, ее нужно решать. Предлагаю законодательно закрепить обязательное наличие домов ребенка в колониях, дабы не разлучать матерей с их детьми», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что сейчас по всей России есть только 13 подобных детских учреждений, там с матерями проживают 338 детей. Всего в стране 66 женских исправительных колоний.

В разработке законопроекта будет участвовать ФСИН. «Проработаем обязательно», — указал Калашников.

Ранее глава службы предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. По его словам, осужденные будут жить в общежитии или съемной квартире и получать достойную зарплату.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов
Российским арестантам готовятся облегчить жизнь
Беременных заключенных предложили отпускать досрочно