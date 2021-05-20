В женских колониях собрались открыть дома ребенка для родивших арестанток

В будущем в России собираются открыть дома ребенка при колониях, где родившие арестантки смогут жить вместе со своими новорожденными детьми. С такой инициативой выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ее поддержал глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, сообщает ТАСС.

«Проблема серьезная, ее нужно решать. Предлагаю законодательно закрепить обязательное наличие домов ребенка в колониях, дабы не разлучать матерей с их детьми», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что сейчас по всей России есть только 13 подобных детских учреждений, там с матерями проживают 338 детей. Всего в стране 66 женских исправительных колоний.

В разработке законопроекта будет участвовать ФСИН. «Проработаем обязательно», — указал Калашников.

Ранее глава службы предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. По его словам, осужденные будут жить в общежитии или съемной квартире и получать достойную зарплату.