В России предложили засчитывать этапирование зэков в срок отбытия наказания

Министерство юстиции России предложило засчитывать осужденным время следования из места содержания под стражей к месту отбывания наказания в срок лишения свободы. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, для зэков, которые будут отбывать наказание в колонии строгого или особого режима, один день этапирования будет засчитываться за полтора дня отбывания наказания, а для осужденных, которых направляют в другие исправительные учреждения, за два дня.

Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии, съемной квартире или жилье, которое предоставит работодатель. Они смогут получать достойную зарплату.