Российские СИЗО предложили сделать менее брутальными

Здания следственных изоляторов (СИЗО) в России нужно сделать менее брутальными, поскольку в них содержатся люди, чья вина еще не доказана. С таким предложением выступил министр юстиции Константин Чуйченко, сообщается на сайте Минюста.

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«Мы не должны видеть колючую проволоку, нам не нужны элементы устрашения. Тем более, что во многих регионах изоляторы располагаются в центре города», — уточнил Чуйченко. Также он высказался в пользу переноса СИЗО за пределы городов.

По мнению министра, в первую очередь необходимо улучшить условия содержания в женских следственных изоляторах.

В декабре 2019 года сообщалось, что в СИЗО появятся отдельные камеры для беременных и женщин с детьми. Согласно принятому Госдумой закону, устанавливается норма санитарной площади на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью: ее размер будет составлять как минимум четыре квадратных метра.

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