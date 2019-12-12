В российских СИЗО появятся камеры для беременных и женщин с детьми

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, согласно которому в СИЗО появятся отдельные камеры для беременных и женщин с детьми. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает агентство «Москва».

Согласно закону, устанавливается норма санитарной площади на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью: ее размер будет составлять как минимум четыре квадратных метра. Кроме того, вводится положение, по которому беременные и женщины с детьми до трех лет будут содержаться отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.

1 июля сообщалось, что глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко направил президенту России Владимиру Путину документ с рядом предложений по улучшению условий содержания в СИЗО.

Среди прочего, глава ФСИН предложил ввести запрет на арест женщин с детьми до трех лет, беременных и инвалидов за исключением подозреваемых в особо тяжких преступлениях.

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