В России появится первый тюремный шоурум

В Екатеринбурге в 2020 году откроется торговый центр, где будут продаваться изделия, изготовленные заключенными в свердловских колониях, пишет 66.RU.

Здание «для шоурума и музея» расположится на территории СИЗО на улице Репина. Пресс-секретарь ГУ ФСИН Александр Левченко рассказал изданию, что на первом этаже будут торговый зал с одеждой и мебелью, а также кафе и пункт выдачи заказов. Все товары можно будет приобрести онлайн.

Рассматривается возможность продавать продукты «без химикатов». Цены планируют установить ниже розничных. Например, килограмм говядины или кролика собираются продавать за 280 рублей, копченый рулет — за 450 рублей, творог — за 180 рублей. Трехлитровая банка соленых огурцов обойдется покупателю в 160 рублей. Сейчас за такие суммы эту продукцию покупают сотрудники ФСИН.

Левченко назвал 66.RU свой личный топ тюремных товаров. Среди них: крольчатина, говядина, печень; белье, камуфляж, жилет («купил себе, но теща отобрала»); стул для тещи; садовые беседки.

В ведомстве рассчитывают, что сюда будут ходить горожане, туристы и болельщики, которым будут продавать прохладительные напитки и чай. «Иногда десятки тысяч болельщиков идут на стадион, [могут и к нам зайти]. Туристы ходят вокруг постоянно», — сказал Левченко. Он пообещал, что ТЦ не назовут «За решеткой».

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