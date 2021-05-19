Российским заключенным разрешат пользоваться интернетом в местах лишения свободы. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко, передает ТАСС.

По его словам, в рамках готовящейся реформы уголовно-исполнительной системы необходимо пересмотреть правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и нормы вещевого довольствия, которые сильно устарели, а некоторые запреты и ограничения являются излишними.

Министр предлагает ввести ограниченный доступ к интернету осужденным, чтобы они могли пользоваться правовыми системами, официальными сайтами судов и органов госвласти. Также предполагается предоставить заключенным вести телефонные разговоры с несовершеннолетними детьми.

18 мая Константин Чуйченко сообщил, что Минюст готовит законопроект, по которому заключенные, выигравшие в творческих конкурсах, могут получить право раньше выйти на свободу. По словам министра юстиции, предполагаемое сокращение срока отбывания наказания для каждого заключенного будет согласовано индивидуально и утверждено министром или директором ФСИН.