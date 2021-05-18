Творческие конкурсы позволят российским заключенным выйти раньше срока

Министерство юстиции готовит законопроект, по которому заключенные, выигравшие в творческих конкурсах, могут получить право раньше выйти на свободу, сказал министр юстиции Константин Чуйченко. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам министра юстиции, предполагаемое сокращение срока отбывания наказания для каждого заключенного будет согласовано индивидуально и утверждено министром или директором ФСИН.

Будущий законопроект сможет дать право на уменьшение срока отбывания наказания заключенным, которые победили в творческих конкурсах. Предполагается, что это будут незначительные уменьшения, от трех до шести месяцев.

Как сообщалось ранее, несколько криминальных авторитетов, которые находятся в заключении в российских колониях и СИЗО, отказались от титула вора в законе и написали соответствующие заявления на имя директора ФСИН Александра Калашникова.