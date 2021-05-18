Творческие конкурсы позволят российским заключенным выйти раньше срока

Министерство юстиции готовит законопроект, по которому заключенные, выигравшие в творческих конкурсах, могут получить право раньше выйти на свободу, сказал министр юстиции Константин Чуйченко. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра юстиции, предполагаемое сокращение срока отбывания наказания для каждого заключенного будет согласовано индивидуально и утверждено министром или директором ФСИН.
Будущий законопроект сможет дать право на уменьшение срока отбывания наказания заключенным, которые победили в творческих конкурсах. Предполагается, что это будут незначительные уменьшения, от трех до шести месяцев.
Как сообщалось ранее, несколько криминальных авторитетов, которые находятся в заключении в российских колониях и СИЗО, отказались от титула вора в законе и написали соответствующие заявления на имя директора ФСИН Александра Калашникова.