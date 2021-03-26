Российские осужденные отказались переезжать в другие отряды и устроили протест

Восемь осужденных исправительной колонии в Батайске Ростовской области отказались переезжать в другие отряды и объявили голодовку. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на родственников заключенных.

Издание пишет, что двое отбывающих наказание нанесли себе травмы. Обоих удалось спасти, сейчас они находятся в больнице. Родственники зэков, устроивших протест, считают, что перевод в другие отряды может отразиться на их безопасности.

В ответе главного управления ФСИН уточняется, что предполагалось переместить данные отряды с промышленной зоны учреждения в жилую. Из ответа также следует, что это делалось для соблюдения норм уголовно-исполнительного законодательства. Кроме того, попытка переезда была сделана в рамках указаний прокуратуры.