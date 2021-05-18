В Арктике захотели использовать труд заключенных

Труд российских заключенных будут использовать для уборочных работ в Арктике. С таким предложением выступил глава министерства юстиции России Константин Чуйченко, передает ТАСС

«Сейчас вместе со ФСИН мы занимаемся проектом по возможности привлечения лиц, которые отбывают наказание, к очистке территории в Арктике», — заявил Чуйченко.

Также он предположил, что на таких работах заключенным будут сокращать срок.

«Я думаю, что будет справедливо, если эти люди отработают на этих работах несколько лет в тяжелых условиях [Арктики], чтобы им шел год за полтора, например», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали технологию, которая позволит вернуть плодородность арктических почв. Для этого будут использованы злаковые травы и минеральные удобрения.

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