Названо количество пострадавших от сбоя на «Госуслугах» россиян

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал количество россиян, пострадавших от сбоя, из-за которого срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 на портале «Госуслуг» сократился от одного года до шести месяцев. Его слова передает «Интерфакс».

Министр заявил, что сбой на портале затронул 300 тысяч из 50 миллионов пользователей. Как уточнил Шадаев, техническая ошибка произошла, когда разработчики обновляли сертификаты в соответствии с новым приказом Минздрава. «На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошел сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных», — пояснил он.

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Шадаев добавил, что проблему исправили за четыре часа. Сейчас, по словам главы ведомства, сроки действия сертификатов восстановлены. «Сайт и мобильные приложения "Госуслуг" работают стабильно. Мы смогли так быстро все исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Минцифры собираются провести дополнительное тестирование портала «Госуслуг» после сбоя. Шадаев также подчеркнул, что принес извинения 300 тысячам пользователей.

8 ноября в результате неполадок на портале появилось сообщение о том, что сроки действия QR-кодов сократили с одного года до шести месяцев. В Минцифры объяснили случившееся техническим сбоем.

До этого стало известно, что с 8 ноября в России граждане могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Сертификат содержит подробную информацию о владельце, данные СНИЛС и полиса ОМС, а также противопоказания к прививке.