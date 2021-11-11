На сайте «Госуслуг» произошел сбой

На портале «Госуслуг» произошел второй за неделю сбой, связанный с вакцинацией

В работе сайта «Госуслуг» произошел второй за неделю сбой, связанный с прививками. Сервис начал выдавать ошибку при попытке записаться на вакцинацию от коронавируса.

«По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства», — говорится на странице, на которую пользователь перенаправляется после того, как нажимает на кнопку «Запись на вакцинацию».

Позже на портале появилось предупреждение о возможных неполадках. «Наблюдаются периодические сбои в работе информационных систем Минздрава России, возможно появление ошибок при записи к врачу и на вакцинацию», — сообщается на «Госуслугах».

Как отмечает «Московский комсомолец», сбой может быть связан с большой нагрузкой на сайт «Госуслуг», возникший из-за большого потока желающих сделать прививку.

Кроме того, по данным издания, на сайте появилось предупреждение о том, что в настоящий момент пользователи могут столкнуться со сбоями в работе сервиса.

Ранее стало известно, что на сайте госуслуг в понедельник, 8 ноября, произошел технический сбой, в результате которого срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это случилось из-за технических работ, которые проводились на портале. Минцифры и Минздрав заверили, что ранее выданные сертификаты останутся действительными в течение всего срока.

С 8 ноября россияне могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно в бумажном и электронном виде. Сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные СНИЛС и полиса ОМС, а также противопоказания к прививке.