В России разработали нейтрализующий коронавирус препарат

Российские ученые разработали препарат, который может обезвредить коронавирус, в том числе его дельта-вариант, передает РИА Новости слова директора Института молекулярной биологии (ИМБ) имени Энгельгардта РАН Александра Макарова.

Известно, что специалисты ИМБ совместно с другими научными коллективами разработали препарат на основе моноклональных антител. В создании помогла изобретенная год назад одна из первых тест-систем для анализа антител против COVID-19.

Макаров отметил, что новое лекарство нейтрализует SARS-CoV-2, включая штаммы дельта и гамма. Его эффективность доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных. Доза антител в нем снижает вирусную нагрузку в 100 тысяч раз, добавил академик.

Ранее в ноябре сообщалось, что первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия прошел регистрацию в России. Он называется «Арепливир» и до конца 2021 года поступит в больницы.