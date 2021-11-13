В РЖД оценили влияние введения QR-кодов на пассажиропоток

Заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Дмитрий Пегов заявил, что введение QR-кодов в поездах несильно отразится на пассажиропотоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Пегов отметил, что финальная версия законопроекта еще не готова, так как инициатива должна пройти дополнительные обсуждения в Госдуме.

«Но ту версию, которую я видел вчера, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — оценил влияние законопроекта заместитель главы РЖД.

Пегов выразил уверенность, что пассажиры компании будут соблюдать требования законодательства и уже имеют при себе соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд. «Конечно, мы будем всем помогать и приложим все усилия, чтобы комфорт остался на том же самом уровне», — добавил спикер.

Ранее в ноябре глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что больших сложностей с введением QR-кодов в самолетах и поездах не возникнет. Савельев также отметил, что сейчас ведомство начинает работать с авиакомпаниями и РЖД и прорабатывает схему проверки документов, чтобы не задерживать пассажиров при посадке в транспортное средство.