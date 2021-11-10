В Минздраве рассказали о разнице постковидого синдрома у женщин и мужчин

Врач Минздрава Авдеев: у женщин постковидный синдром протекает тяжелее, чем у мужчин

Женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с осложнениями после перенесенного коронавируса. О такой разнице постковидного синдрома рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, его слова передает ТАСС.

«COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает», — сказал специалист.

Он отметил, что риск осложнений при постковидном синдроме высок среди пожилых граждан, а также у тех, кто имеет хронические заболевания, такие, как бронхиальная астма.

Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова заявила, что больше всего постковидному синдрому подвержены дети в возрасте до года, а также те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, болезни иммунной системы или сахарный диабет.