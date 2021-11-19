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В Москве снизилась заболеваемость COVID-19 после нерабочих дней

Заммэра Москвы Ракова: после нерабочих дней заболеваемость COVID снизилась на 50 процентов
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После нерабочих дней в России уровень заболеваемости COVID-19 в Москве снизился на 50 процентов. Об этом в интервью телеканалу «Вести» сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50 процентов, госпитализаций — на 45», — отметила она, добавив, что также удалось высвободить уже 1400 коек, и если такая тенденция продолжится, то ряд корпусов обычных городских больниц можно будет вернуть к нормальному режиму работы.

При этом вице-мэр столицы предупредила, что COVID-19 является очень опасным, серьезным и коварным заболеванием, и ситуация может измениться в любой момент.

Также Ракова сообщила, что ревакцинацию от коронавируса прошли 50 процентов привитых ранее москвичей. «Полтора миллиона человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50 процентов», — сказала она.

Ракова добавила, что люди старшего возраста, проживающие в московских социальных учреждениях, прошли обязательную вакцинацию зимой прошлого года и ревакцинировались летом. Сейчас среди этой категории граждан заболеваемости нет.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении загрузки больниц города, предназначенных для лечения зараженных коронавирусом.

По данным на 18 ноября, за прошедшие сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса, из них 4062 — в Москве. Общее число заражений по стране за все время достигло 9 219 912.

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