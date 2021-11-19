Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в трех регионах

Вице-премьер Голикова: эпидобстановка ухудшилась в Бурятии, Кемеровской области и на Алтае

Эпидемиологическая обстановка в связи с COVID-19 ухудшилась в трех регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

По словам Голиковой, ситуация с коронавирусом стала напряженнее в Бурятии, Кемеровской области и Алтайском крае. «Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия», — добавила она.

Ранее 19 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50 процентов.

За прошедшие сутки в России выявили 37 156 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений в стране с начала пандемии составило 9 257 068. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714) и в Московской области (1777).