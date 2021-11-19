Российский вирусолог поделился прогнозом на окончание пандемии COVID-19

Вирусолог Альтштейн: пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году

Пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, но дельта-штамм вируса еще продолжит существовать длительное время. Таким прогнозом поделился вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн на конференции «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация», передают «Известия».

Специалист выразил надежду на то, что летальных исходов в будущем станет меньше.

«Дельта-штамм — особенный: он наиболее хорошо приспособился к человеческому обществу и распространяется наиболее эффективно», — заявил Альтштейн.

Ранее вирусолог Альтштейн сообщил, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19, однако уровень его останется высоким. Он отметил, что ситуация с высоким количеством заболевших COVID-19 будет сохраняться до момента всеобщей вакцинации.