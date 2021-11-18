Россиянам назвали достаточный уровень антител для защиты от COVID-19

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал россиянам уровень антител, которого достаточно для защиты от новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 18 ноября, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, эта цифра должна достигать 500 Bau/мл. Малышев отметил, что такой титр антител может быть только у вакцинированных от COVID-19, так как обычно этот показатель меньше. Инфекционист добавил, что вопрос о том, какого количество антител достаточно для защиты, до сих пор является предметом дискуссий.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов гражданам, у которых имеется достаточный уровень антител к COVID-19. Позднее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник на площадке при кабмине сообщил, что правительство, скорее всего, сделает необходимым для получения QR-кода уровень антител в 350-500 Bau/мл. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн к идее выдавать россиянам QR-коды по уровню антител к коронавирусу отнесся скептически. Он полагает, что такая мера спровоцирует рост фальсификаций.