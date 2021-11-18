В центре Гамалеи усомнились в возможности выдачи QR-кодов по уровню антител

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн усомнился в возможности выдавать россиянам QR-коды по уровню антител к коронавирусу. Его слова в четверг, 18 ноября, приводит «Газета.Ru».

Он полагает, что это может привести к росту фальсификаций справок. Кроме того, определением уровня антител занимается большое количество коммерческих организаций, которые имеют разные методики проведения такого исследования.

«Будет ли стандартизация, тоже не совсем ясно. Антитела тоже бывают разные, там бывают нейтрализующие антитела, которые никто не определяет, и общие антитела», — отметил Альтштейн.

О том, что российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов гражданам, у которых имеется достаточный уровень антител к COVID-19, 17 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позднее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник на площадке при кабмине сообщил, что правительство уже определило уровень антител, необходимый для получения QR-кода — 350-500 Bau/мл. Официального заявления об этом пока не было.