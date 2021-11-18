Гинцбург предупредил о развитии новых штаммов COVID-19 у купивших сертификаты

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что у россиян, которые вместо прививки от COVID-19 покупают сертификаты, могут развиваться новые штаммы коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ученого, антиваксеры «являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших». Он отметил, что покупающие сертификаты люди не только тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности. Гинцбург добавил, что не понимает таких людей в условиях бесплатной вакцинации в стране и созданных более 15 тысячах пунктов вакцинации.

Ранее Гинцбург рассказал об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Он привел в пример европейское законодательство, согласно которому за подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые разрешены в Европейском союзе (ЕС), полагается шесть лет тюрьмы. Он отметил, что полностью согласен с позицией европейцев.

Также ученый оценил вероятность появления в России теста, который будет выявлять поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. По его словам, тест на наличие в крови специальных антител применять массово в России не планируется. Специалист отметил, что, по его мнению, такой работой должны заниматься МВД, прокуратура, следственные органы.