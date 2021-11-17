Врачи неоднозначно оценили денежное стимулирование за каждого вакцинированного

Врачи по-разному оценили в разговоре с «Лентой.ру» методику стимулирования медработников из расчета 200 рублей за одного вакцинированного. Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения РФ разработало подобный проект, согласно которому направивший человека на вакцинацию сотрудник получит от 60 до 90 рублей, тот, кто провел осмотр, — от 40 до 60 рублей, а тот, кто сделал саму прививку, — от 30 до 50 рублей.

Врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин положительно оценил проект, однако отметил, что следует заложить около 20-30 процентов от выделяемых средств на создание информационной системы, которая позволит правильно распределить финансы. «Давайте скажем честно, на периферии 200 рублей — это могут быть большие деньги для врача и медсестры, если их туда можно будет довести, я целиком и полностью за, но чаще всего выходит, что деньги не доходят до конкретных врачей, которые великолепно выполняют свои обязанности», — отметил он.

По мнению врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, Россия слишком долго боролась с продвижением докторами препаратов определенных фармпроизводителей, чтобы ввести подобную технологию. «Я против категорически. С точки зрения врача, мне даже стыдно, если мне предложат такую вещь. Я вакцинирую не потому, что хочу денег, я разбираюсь с пациентом, развеиваю его страхи, объясняю, какие у него риски, и дальше он принимает решение вместе со мной. А тут мы, значит, отнимаем деньги у людей и платим за то, что их вакцинируют. Если вы хотите иметь таких врачей, которые за деньги готовы что-то делать, это люди, которые покупают дипломы, думающий врач всегда принимает решение с конкретным пациентом», — рассказала Ярцева.

Врач также обратила внимание, что в первую очередь важно просвещать население и медработников. «Когда я вижу материал грамотный, с точки зрения научной базы, это больше вызывает доверия, а не то, когда меня подстегнули, и давай коли всем без разбора, лишь бы тебе какие-то 100 рублей доплатили», — отрезала она.

