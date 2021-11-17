Из российской больницы украли несколько сотен доз «Спутника V»

В Нижнем Тагиле из больницы украли около 320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Нижнем Тагиле из больницы украли несколько сотен доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующая информация размещена в среду, 17 ноября, в официальной группе ГУ МВД России по Свердловской области во «ВКонтакте».

Утром 16 ноября в полицию позвонила заместитель главврача городской больницы № 4, расположенной на улице Металлургов. По данным правоохранителей, выкрасть препарат из служебного помещения могли в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября. Пропали 320 доз.

Известно, что днем здание медучреждения охраняет ЧОП «Великан», а в ночное время — мужчина-сторож, ранее не судимый.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, расследование взято на контроль руководством регионального управления.

В конце октября в Бурятии пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. Все происходящее попало на видео.