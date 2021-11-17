Роспотребнадзор назвал главный показатель иммунного статуса от COVID-19 в мире

В Роспотребнадзоре заявили, что только вакцинация или перенесенное заболевание являются показателями иммунного статуса от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве также указали, что медики всего мира до сих пор ведут научные дискуссии по поводу достаточного для защиты уровня антител.

«Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты — это предмет научных дискуссий во всем мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее исследователи из США разработали вакцину от коронавируса на основе рецептор-связывающего (RBD) домена S-белка SARS-CoV-2 и в ходе исследований на мышах подобрали наиболее эффективные для нее адъюванты — гидроксид алюминия и белок CpG. Новый препарат показал сходную с мРНК-вакцинами эффективность и, по словам исследователей, чья статья опубликована в журнале Science Translational Medicine, предназначен прежде всего для пожилых людей.