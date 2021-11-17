Разработана новая вакцина против коронавируса

Исследователи из США разработали вакцину от коронавируса на основе рецептор-связывающего (RBD) домена S-белка SARS-CoV-2 и в ходе исследований на мышах подобрали наиболее эффективные для нее адъюванты — гидроксид алюминия и белок CpG. Новый препарат показал сходную с мРНК-вакцинами эффективность и, по словам исследователей, чья статья опубликована в журнале Science Translational Medicine, предназначен прежде всего для пожилых людей.

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«RBD — ключевая цель вакцин против SARS-CoV-2, но сам по себе белок RBD обладает слабой иммуногенностью. Вот почему (в других вакцинах — прим. «Ленты.ру») использовали полный S-белок, который труднее массово производить», — объясняет ведущий автор работы Дэвид Даулинг из Гарвардской медицинской школы. Для того, чтобы подобрать наилучшие адъюванты — вещества, усиливающие действие вакцин — исследователи протестировали различные их комбинации с вакциной на молодых мышах. Грызунам вводили две дозы и измеряли их гуморальный — связанный с антителами — иммунный ответ.

«Мы обнаружили, что успешной была комбинация RBD с двумя адъювантами — гидроксидом алюминия и (образ-распознающим рецептором — прим. «Ленты.ру») CpG. Она была эквивалента, и в некоторых случаях превосходила существующие мРНК-вакцины», — отметил один из ученых Этсуро Наниши. Гидроксид алюминия — самый распространенный адювант в мире, он помогает антигенам вакцины дольше удерживаться в организме. CpG же известен тем, что стимулирует Толл-подобные рецепторы врожденной иммунной системы, вызывая тем самым более сильный иммунный ответ.

В ходе экспериментов смесь активировала врожденный иммунный ответ у лейкоцитов пожилых людей, аналогичный таковому у более молодых людей. После введения смеси мышам высокий титр нейтрализующих антител был зафиксирован во всех возрастных группах. Адъювантная вакцина полностью защитила старых — возрастом в 14 месяцев — мышей от заражения SARS-CoV-2. Разработчики подчеркивают, что их препарат — в отличии от мРНК-вакцин — не нуждается в холодовой цепи.