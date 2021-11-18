Назван обсуждаемый в правительстве уровень антител для получения QR-кода

Титр антител — 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) — вероятнее всего, станет условно-достаточным титром, который гарантирует получение QR-кода. О таком обсуждаемом уровне заявил источник на площадке при российском правительстве, сообщает Telegram-канал «Раньше всех»

Накануне главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что в российском правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кодов россиянам с антителами. Она подчеркнула, что это самый приемлемый вариант решения в сложившейся эпидемиологической ситуации.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о введении QR-кодов для россиян старше 18 лет, они были разработаны на фоне ухудшения во многих регионах ситуации с распространением коронавируса.

В частности, россиян могут обязать предъявлять QR-код о прививке, документ о перенесенном COVID-19 или медотвод от вакцинации при посещении всех общественных мест, кафе и ресторанов, а также при посещении любых массовых мероприятий. Списки таких мест будут устанавливать главы регионов.

Обязательной при проверке QR-кодов станет сверка паспорта. При отказе предъявлять документ, посетителя могут не пустить даже при наличии QR-кода. Законопроект не коснется работы аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.