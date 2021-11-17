В России оценили возможность закрытия кафе из-за QR-кодов

Глава Минпромторга Денис Мантуров: QR-коды не приведут к закрытию кафе и ресторанов

Введение QR-кодов при посещении общественных мест не приведет к закрытию ресторанов и кафе, как это было в период локдаунов в начале пандемии. Такую оценку дал глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает «Интерфакс».

Министр отметил, что, согласно новому законопроекту, предприятия общепита продолжат работать. «Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей — сильно зависит от политики региона: как они это делают, как вводят и как реализуют», — рассказал Мантуров и добавил, что большинство предприятий руководствуются прагматичным подходом и выбирают работать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще.

Мантуров подчеркнул, что сетевые компании чувствуют себя более уверенно, в отличие от индивидуальных предпринимателей, которым приходится тяжелее. Министр предложил региональным и федеральным властям поддержать малый и средний бизнес. Среди возможных мер Мантуров назвал выдачу кредитов.

Ранее в ноябре стало известно, что в России собираются ввести QR-коды для поездок на транспорте, а также для посещения общественных мест. 15 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект будет направлен для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, вопрос выдачи QR-кодов россиянам с антителами обсуждается правительством.