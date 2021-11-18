Иммунологи спрогнозировали смертность от COVID-19 в России к концу 2021 года

Иммунолог Крючков: к концу года в России смертность от COVID-19 превысит миллион

К концу 2021 года избыточная смертность от коронавируса превысит миллион человек. Такой прогноз выдвинул иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью URA.RU.

«Уже гарантировано, что до конца декабря 2021 года избыточная смертность в России от COVID-19 будет больше одного миллиона человек, это если считать с апреля 2020 года», — сказал специалист, отметив, что по данным прошлой переписи населения, в России проживают 146 миллионов граждан.

В свою очередь врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что подобных цифр не фиксировалось за всю историю пандемий в России, среди которых были чума, оспа, русский грипп и сыпной тиф.

Он также сравнил коронавирус с туберкулезом, от которого за 100 лет наблюдения в России скончались более миллиона человек.

«Если говорить о смертности от одного единственного заболевания за один год, то цифра колоссально высока», — заключил Болибок.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19, однако уровень его останется высоким. Он отметил, что ситуация с высоким количеством заболевших COVID-19 будет сохраняться до момента всеобщей вакцинации.